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    «Отчасти согласен с Карпиным: мы боимся ошибиться». Чистяков — о российских футболистах

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    Защитник сборной России и «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал слова главного тренера национальной команды о том, что футболисты испугались.

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    «Наверное, так и есть. В голове у нас, российских игроков, возможно, это сидит. Боимся ошибиться. Потому что на кону выход на чемпионат мира. У нас не получалось в плане созидания, контроля игры. Тупо боялись получить мяч. А когда ты боишься получить мяч, у тебя мало вариантов для продолжения игры. Но недонастроя не было. Мы боролись, бились, отдали все силы

    Не знаю… Возможно, от нехватки опыта таких матчей. Одно на другое накладывается. Наверное, всё от головы. Психология. Когда боишься ошибиться, нет раскованности, показываешь совсем другую игру. Была скованность. Нужно разбираться внутри команды нам всем — тренерам, игрокам. Нужно решать этот вопрос», — цитируют Чистякова «Известия».

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