В 22:30 23.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Тоттенхэм» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бёрнли» — «Тоттенхэм». Коэффициент ставки — 1.98 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Тоттенхэм»).

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