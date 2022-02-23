Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент ставки — 2.27.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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