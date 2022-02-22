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    Симеоне: С приходом Рангника «МЮ» стал похож на то, каким он всегда был

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Нам противостоит одна из лучших команд мира.

    С момента прихода нового тренера этот клуб стал играть надежнее, с большей самоотдачей и вообще стал похож на "Манчестер Юнайтед", каким он всегда был.

    Это команда, смело действующая в полузащите и атаке. "МЮ" мне сейчас видится более сильным и действующим более плотно. Он хорош в верховой игре при обороне.

    Сложно найти места, где он допускал бы ошибки. Я всегда готовлюсь к матчам против соперников в их топовом виде и ищу варианты, как доставить им проблемы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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