Симеоне: С приходом Рангника «МЮ» стал похож на то, каким он всегда был

Главный тренер «Атлетико»поделился ожиданиями от матча св 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам противостоит одна из лучших команд мира.

С момента прихода нового тренера этот клуб стал играть надежнее, с большей самоотдачей и вообще стал похож на "Манчестер Юнайтед", каким он всегда был.

Это команда, смело действующая в полузащите и атаке. "МЮ" мне сейчас видится более сильным и действующим более плотно. Он хорош в верховой игре при обороне.

Сложно найти места, где он допускал бы ошибки. Я всегда готовлюсь к матчам против соперников в их топовом виде и ищу варианты, как доставить им проблемы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.