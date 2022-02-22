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    Шварц — о Fan ID: Если противоречия существуют, их нужно решить конструктивным диалогом

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    Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос по поводу возможного изменения лимита на легионеров и введения Fan ID.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «По поводу лимита, насколько я понимаю, официально решение не принято. Есть слухи. Давайте вернёмся к обсуждению этого вопроса, если решение будет официально озвучено. До этого момента не вижу смысла рассуждать на эту тему.

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    • Что касается Fan ID, то я вот что скажу. И мне, и всем, кто работает в "Динамо", очень важно, чтобы болельщики заполняли трибуны стадиона, были рядом с командой, заряжали её своей энергией. Даже сюда, на сборы, приехало около 100 человек, и команда почувствовала их поддержку. Я очень надеюсь, что даже если какие-то противоречия существуют, то их удастся разрешить путём конструктивного диалога», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».

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