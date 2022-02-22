Рангник: Игрокам «МЮ» надо подготовить себя к очень эмоциональной и враждебной атмосфере в Мадриде

Ральф Рангник Фото: globallookpress.com
«Мы позаботились о том, чтобы в последние несколько дней игроки могли восстановиться и выходили на поле свежими. Завтра увидим.
Психологически нам надо подготовить себя к очень эмоциональной и враждебной атмосфере. Не думаю, что судьба противостояния определится завтра, это будет решаться в ответном матче на "Олд Траффорд".
Диего Симеоне выигрывает свои трофеи при помощи четкого игрового стиля. "Атлетико" — это эмоциональная команда, что является отражением характера тренера. Нам необходимо соответствовать эмоциям и энергетике соперника.
Это будет физически затратное и эмоциональное противостояние, и нам надо проявить психологическую стойкость в обоих матчах», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.