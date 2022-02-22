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    Рангник: Игрокам «МЮ» надо подготовить себя к очень эмоциональной и враждебной атмосфере в Мадриде

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями от выездного матча с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «Мы позаботились о том, чтобы в последние несколько дней игроки могли восстановиться и выходили на поле свежими. Завтра увидим.

    Психологически нам надо подготовить себя к очень эмоциональной и враждебной атмосфере. Не думаю, что судьба противостояния определится завтра, это будет решаться в ответном матче на "Олд Траффорд".

    Диего Симеоне выигрывает свои трофеи при помощи четкого игрового стиля. "Атлетико" — это эмоциональная команда, что является отражением характера тренера. Нам необходимо соответствовать эмоциям и энергетике соперника.

    Это будет физически затратное и эмоциональное противостояние, и нам надо проявить психологическую стойкость в обоих матчах», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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