В 22:45 22.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Престон Норт Энд» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Престон Норт Энд» — «Ноттингем Форест». Коэффициент ставки — 2.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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