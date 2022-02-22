Неймар: Иногда шучу с друзьями, что уйду из футбола в 32 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен»признался, что пока не думал о том, когда завершит карьеру.

«Я иногда шучу со своими друзьями, что уйду, когда мне исполнится 32 года, но это всего лишь шутка. Я не знаю.

Честно говоря, буду играть до тех пор, пока не устану морально. А физически, думаю, что продержусь еще несколько лет.

Но самое главное — психическое здоровье. Мой контракт с парижанами истекает, когда мне будет 34 года. Так что я буду играть, по крайней мере, до этого времени», — приводит слова 30-летнего бразильца Fenômenos.

Ранее Неймар сообщил, что хотел бы в будущем вернуться в «Сантос» и провести сезон в МЛС.

Контракт Неймара с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Неймар провел 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.