Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джан Пьеро ГаспериниЦикл «Аталанты» с Гасперини подходит к концу
  • 06:51
    • Финал ЛЧ могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон
  • 01:05
    • «Болонья» обыграла «Специю» благодаря дублю Арнаутовича
  • 00:58
    • «Сельта» и «Леванте» сыграли вничью
  • 23:20
    • Кудерметова проиграла в первом круге турнира в Дохе
  • 23:00
    • Гол Осимена спас «Наполи» от поражения в 26 туре Серии А
    Все новости спорта

    Неймар: Иногда шучу с друзьями, что уйду из футбола в 32 года

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции
    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар признался, что пока не думал о том, когда завершит карьеру.

    Неймар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Неймар

    «Я иногда шучу со своими друзьями, что уйду, когда мне исполнится 32 года, но это всего лишь шутка. Я не знаю.

    Честно говоря, буду играть до тех пор, пока не устану морально. А физически, думаю, что продержусь еще несколько лет.

    Но самое главное — психическое здоровье. Мой контракт с парижанами истекает, когда мне будет 34 года. Так что я буду играть, по крайней мере, до этого времени», — приводит слова 30-летнего бразильца Fenômenos.

    Ранее Неймар сообщил, что хотел бы в будущем вернуться в «Сантос» и провести сезон в МЛС.

    Контракт Неймара с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2025 года.

    В текущем сезоне Неймар провел 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» выиграет у «Лилля» с крупным счетом?
  • «Челси» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 4.75
    •
  • «Ювентус» проиграет и ни разу не забьет на поле «Вильярреала»?
  • «Вильярреал» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • Сможет ли «МЮ» одолеть «матрасников» в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Челси — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Вильярреал — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Медведев — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Бенфика — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Флорида — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры