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    СМИ: Феликс может сменить «Атлетико» на «Арсенал»

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    Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить свою карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает OK Diario.

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    Отмечается, что представители английского клуба уже обсудили возможный трансфер с агентом футболиста Жорже Мендешом.

    Ранее сообщалось, что испанская команда готова продать 22-летнего португальца в случае невыхода в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

    Напомним, что Феликс выступает за «Атлетико» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за мадридцев 100 матчей, забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.

    Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

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