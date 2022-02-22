СМИ: Феликс может сменить «Атлетико» на «Арсенал»

Нападающий «Атлетико»может продолжить свою карьеру в лондонском, сообщает OK Diario.

Отмечается, что представители английского клуба уже обсудили возможный трансфер с агентом футболиста Жорже Мендешом.

Ранее сообщалось, что испанская команда готова продать 22-летнего португальца в случае невыхода в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Напомним, что Феликс выступает за «Атлетико» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за мадридцев 100 матчей, забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.