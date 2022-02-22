Де Хеа: Все в нашей команде отправятся в Мадрид за победой, и я в особенности

Вратарь «Манчестер Юнайтед»поделился чувствами по поводу того, в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с, откуда он перебрался в 2011 году на «Олд Траффорд».

Де Хеа пробился в основную обойму мадридцев в сезоне 2009/10. Команда, которой тогда еще руководил Кике Санчес Флорес, увенчала его победами в Лиге Европы УЕФА и Суперкубке УЕФА.

«Мне нравится, что я родом из Мадрида, хотя в конечном счете это всего лишь город. Сейчас чувствую себя больше как житель Манчестера, как любой другой манкунианец.

Дом — это там, где тебя любят и тебе рады. Я здесь играю уже многие годы. Конечно, случиться может все что угодно, особенно в мире футбола, но, если честно, не мыслю себя вне "Манчестер Юнайтед".

Само собой, в ходе этого противостояния я отправлюсь домой, к клубу, который дал мне возможность быть тем, кем я являюсь сегодня. Однако это лишь еще один матч.

Все хотят играть хорошо, побеждать, и это матч Лиги чемпионов. Конечно же, я желаю "Атлетико" всего самого лучшего, но даже не знаю, хорошо ли то, что мы встречаемся.

Все в нашей команде отправятся в Мадрид за победой, и я в особенности», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

31-летний де Хеа стал игроком английского клуба летом 2011 года, перейдя из мадридского «Атлетико» за € 25 млн. Соглашение голкипера истекает в 2023 году.

Всего за «Манчестер Юнайтед» испанский вратарь провёл 473 матча, в которых пропустил 504 гола и 163 раза сыграл «на ноль».