В 23:00 22.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/8 финала Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Челси» — «Лилль» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.75 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Челси»).

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