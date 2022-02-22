«Спартак» расстался с тренером по физподготовке Чепзановичем

объявил на своем официальном сайте об уходе тренера по физподготовке

«ФК "Спартак-Москва" и Владимир Чепзанович, занимавший должность руководителя системы физподготовки "Спартака-2", дубля и Академии, приняли решение о расставании. Сербский специалист покидает Москву по семейным обстоятельствам.

Мы благодарим Владимира за годы плодотворной работы в нашем клубе, желаем ему успехов и всегда будем рады видеть на матчах красно-белых!», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Чепзанович работал в своей должности с середины января. До этого он с 2019 года был тренером первой команды по физподготовке.