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    Каррера: В России над тактикой работают мало

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    Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался о недостатках РПЛ.

    Массимо Каррера
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    Массимо Каррера

    «В российском чемпионате очень мало работали над тактикой. Когда я тренировал в России, команды носились вперед-назад без каких-либо корректировок тактики.

    Со временем российские клубы стали готовиться лучше, и теперь с ними не так-то просто играть. Как я всегда повторяю, матчи выигрываются на поле, а не только на бумаге, и фаворитов в футболе нет», — цитирует Карреру Calcio Napoli 1926.

    Напомним, Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/17 красно-белые под руководством 57-летнего специалиста стали чемпионами России.

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