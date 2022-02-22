Каррера: В России над тактикой работают мало

Бывший наставник «Спартака»высказался о недостатках РПЛ.

«В российском чемпионате очень мало работали над тактикой. Когда я тренировал в России, команды носились вперед-назад без каких-либо корректировок тактики.

Со временем российские клубы стали готовиться лучше, и теперь с ними не так-то просто играть. Как я всегда повторяю, матчи выигрываются на поле, а не только на бумаге, и фаворитов в футболе нет», — цитирует Карреру Calcio Napoli 1926.

Напомним, Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/17 красно-белые под руководством 57-летнего специалиста стали чемпионами России.