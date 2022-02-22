начнут матч в 22:45 в английском Чемпионшипе, 22.02.2022.

Последний матч между собой: «Ковентри Сити» — «Бристоль Сити» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Ковентри Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.62 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ковентри Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Бристоль Сити — Ковентри Сити.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам