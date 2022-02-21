Источник: «Локомотив» планирует подписать 18-летнего шведского полузащитника

Московский «Локомотив» интересуется полузащитником шведского клуба «Хаммарбю». Об этом сообщает журналист Йосип Ладан в.

18-летний Сведберг — воспитанник «Хаммарбю». На его счет 24 матча за команду, в которых он забил три гола и отдал две голевые передачи, а также заработал три жёлтые карточки. В пяти матчах квалификации Лиги конференций текущего сезона Сведберг отметился одним голом.

🟢⚪️: Det är Lokomotiv Moskva som vill lösa en deal med Hammarby om Williot Swedberg. Bud lagt och scouting gjord på plats i Stockholm. — Josip Ladan (@josipldn) February 21, 2022

Также на счету Сведберга матчи в составе молодёжных сборных Швеции четырёх возрастов. В команде U-19 Сведберг дебютировал в прошлом октябре, проведя пять матчей и забив гол.

Соглашение полузащитника с шведской командой истекает в 2024 году.

«Локомотив» располагается на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ набрав 28 очков после 18-ти туров чемпионата.