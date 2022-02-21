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    Источник: «Локомотив» планирует подписать 18-летнего шведского полузащитника

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    Московский «Локомотив» интересуется полузащитником шведского клуба «Хаммарбю» Уиллотом Сведбергом. Об этом сообщает журналист Йосип Ладан в.

    Уиллот Сведберг
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    Уиллот Сведберг

    18-летний Сведберг — воспитанник «Хаммарбю». На его счет 24 матча за команду, в которых он забил три гола и отдал две голевые передачи, а также заработал три жёлтые карточки. В пяти матчах квалификации Лиги конференций текущего сезона Сведберг отметился одним голом.

    Также на счету Сведберга матчи в составе молодёжных сборных Швеции четырёх возрастов. В команде U-19 Сведберг дебютировал в прошлом октябре, проведя пять матчей и забив гол.

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    • Соглашение полузащитника с шведской командой истекает в 2024 году.

    «Локомотив» располагается на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ набрав 28 очков после 18-ти туров чемпионата.

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