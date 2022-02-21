Брозович отказался от предложения «Барселоны» и подпишет новый контракт с «Интером»

Полузащитник «Интера»в ближайшее время заключит новое соглашение с итальянской командой. Хорватский футболист отказался от предложения «Барселоны», которая хотела подписать Брозовича свободным агентом в конце сезона. Об этом сообщает Football Italia

Ранее сообщалось, что по новому контракту Брозович будет получать € 7,5 млн с учётом бонусов. Новое соглашение футболиста будет рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Брозович в 24 матчах итальянской Серии А отдал одну голевую передачу. Также на его счету гол и голевая передача в семи матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Брозович стал игроком «Интера» в 2015 году, перейдя из загребского «Динамо» на правах аренды. Это соглашение обошлось итальянскому клубу в € 3 млн. Затем «Интер» выкупил права на хорватского футболиста за € 5 млн.