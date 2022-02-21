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    Защитник «Локомотива» об уходе Рангника: В шутку подумал: «Если сейчас заиграю в "Локо", потом в Манчестер поеду»

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    Защитник «Локомотива» Марк Мампасси рассказал, что не расстроился, когда узнал, что клуб покидает Ральф Рангник, ставший главным тренером «Манчестер Юнайтед».

    Марк Мампасси
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    Марк Мампасси

    Рангник занимал в «Локомотиве» должность руководителя по спорту и развитию.

    «Даже в шутку подумал: "Ладно, если я сейчас тут заиграю, потом в 'Манчестер' поеду". Клуб продолжает развиваться, нам же остается только добиваться хороших результатов», — приводит слова Мампасси «Спорт-Экспресс».

    Футболист также раскрыл подробности перехода в «Локомотив».

    «Агент сказал, что мной заинтересовались и хотят поговорить. Томас Цорн и Ральф Рангник позвонили по видеосвязи.

    Говорили, что делают новый проект. Больше всего запомнился посыл про перепродажу в Европу. Мне сразу захотелось перейти в Локомотив», — добавил Мампасси.

    До перехода в «Локомотив» права на Мампасси принадлежали донецкому «Шахтеру».

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