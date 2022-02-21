Защитник «Локомотива»рассказал, что не расстроился, когда узнал, что клуб покидает, ставший главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Рангник занимал в «Локомотиве» должность руководителя по спорту и развитию.

«Даже в шутку подумал: "Ладно, если я сейчас тут заиграю, потом в 'Манчестер' поеду". Клуб продолжает развиваться, нам же остается только добиваться хороших результатов», — приводит слова Мампасси «Спорт-Экспресс».

Футболист также раскрыл подробности перехода в «Локомотив».

«Агент сказал, что мной заинтересовались и хотят поговорить. Томас Цорн и Ральф Рангник позвонили по видеосвязи.

Говорили, что делают новый проект. Больше всего запомнился посыл про перепродажу в Европу. Мне сразу захотелось перейти в Локомотив», — добавил Мампасси.

До перехода в «Локомотив» права на Мампасси принадлежали донецкому «Шахтеру».