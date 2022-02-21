«Тоттенхэм» пока не планирует предлагать Кейну новый контракт

Гарри Кейн Фото: globallookpress.com
По сведениям источника, 28-летний Кейн отклонил предложение «Тоттенхэма» по новому контракту в прошлом году, когда им интересовался «Манчестер Сити».
Сейчас «шпоры» не собираются делать новую попытку по соглашению с Кейном, хотя и желают продлить с ним контракт. Они знают, что решение остаётся за Кейном, а у самого футболиста ещё два года до истечения контракта.
В нынешнем сезоне Кейн 34 матчах забил 17 голов и отдал три голевые передачи.
После 23-х сыгранных матчей «Тоттенхэм» занимает 8-ю строчку турнирной таблицы АПЛ набрав 39 очков.