«Тоттенхэм» пока не планирует предлагать Кейну новый контракт

Лондонский «Тоттенхэм» в настоящее время не собирается предлагать новое соглашение нападающему. Об этом сообщает The Athletic

По сведениям источника, 28-летний Кейн отклонил предложение «Тоттенхэма» по новому контракту в прошлом году, когда им интересовался «Манчестер Сити».

Сейчас «шпоры» не собираются делать новую попытку по соглашению с Кейном, хотя и желают продлить с ним контракт. Они знают, что решение остаётся за Кейном, а у самого футболиста ещё два года до истечения контракта.

В нынешнем сезоне Кейн 34 матчах забил 17 голов и отдал три голевые передачи.

После 23-х сыгранных матчей «Тоттенхэм» занимает 8-ю строчку турнирной таблицы АПЛ набрав 39 очков.