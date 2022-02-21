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    «Тоттенхэм» пока не планирует предлагать Кейну новый контракт

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    Лондонский «Тоттенхэм» в настоящее время не собирается предлагать новое соглашение нападающему Гарри Кейну. Об этом сообщает The Athletic.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    По сведениям источника, 28-летний Кейн отклонил предложение «Тоттенхэма» по новому контракту в прошлом году, когда им интересовался «Манчестер Сити».

    Сейчас «шпоры» не собираются делать новую попытку по соглашению с Кейном, хотя и желают продлить с ним контракт. Они знают, что решение остаётся за Кейном, а у самого футболиста ещё два года до истечения контракта.

    В нынешнем сезоне Кейн 34 матчах забил 17 голов и отдал три голевые передачи.

    После 23-х сыгранных матчей «Тоттенхэм» занимает 8-ю строчку турнирной таблицы АПЛ набрав 39 очков.

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