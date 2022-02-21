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    Фарке: «Краснодар» не будет концентрироваться на таблице

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    Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал, как прошла зимняя подготовка команды ко второй части сезона.

    Даниэль Фарке
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    Даниэль Фарке

    «Зимой всегда непросто обновлять команду, ведь главное время для трансферов — все-таки лето. Несмотря на это, мы смогли подписать новичков и в зимнюю паузу — Бутхейма и Хуниора Алонсо.

    К сожалению, несколько важных игроков сейчас травмированы, и без них нам приходится непросто, но я доволен работой клуба и теми игроками, которые сейчас есть в "Краснодаре". Конечно, всегда хочется иметь как можно больше вариантов и качественных игроков, но я действительно доволен нынешним составом команды и попытаюсь использовать его максимально эффективно.

    Прежде всего, мы должны показывать достойный футбол. Будем стремиться к хорошей игре и не концентрироваться на месте в турнирной таблице — тогда результат никуда от нас не денется.

    Наша команда должна быть хороша в позиционной игре, уверенно владеть мячом, хорошо обороняться, уметь переходить из обороны в атаку. Любой клуб хочет занять по итогам чемпионата как можно более высокое место.

    В чемпионате России уже сыграно восемнадцать туров, осталось не так много матчей, но мы будем стараться в оставшихся играх добиться максимально возможного результата.

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    • Конечно, я с нетерпением жду встречи и с (главным тренером "Динамо" Сандро) Шварцем, и с (тренером "Локомотива" Маркусом) Гисдолем. Это хорошие люди и тренеры, и я уважаю их труд и достижения. Но тот факт, что мои соотечественники уже работали в России, совсем не повлиял на мое решение возглавить "Краснодар".

    После общения с представителями клуба, я был впечатлён его развитием, инфраструктурой, академией, потенциалом. Я хотел бы тоже сыграть небольшую роль в развитии клуба и помочь "Краснодару" переступить на следующую ступень своего развития, и поэтому я здесь», — приводит слова Фарке «Матч ТВ».

    «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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