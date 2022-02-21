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    Червиченко раскритиковал обновленный логотип «Спартака»

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    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал обновленный логотип клуб, подготовленный специально к 100-летнему юбилею.

    Андрей Червиченко
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    Андрей Червиченко

    «Как у нас во дворе говорили: тот же этот, только в другой руке. Кто-то же этим занимался, значит, на ровном месте немножко нажил.

    В "Спартаке" есть отдельная линия поиска удачи и достижения успеха — потусторонние вещи. Раньше им автобус мешал, потом еще что-то.

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    • Теперь, наверное, мешала старая эмблема. Надо ее поменять, и все будет хорошо.

    Может, еще рецепт борща поменять, вдруг сработает. Возможно, в клубе надо открыть отдельную структуру, которая будет работать с шаманами и отдельными источниками бытия», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

    Напомним, «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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