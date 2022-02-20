В 18:15 20.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Барселона» — «Валенсия» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона». Коэффициент ставки — 2.46 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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