Слуцкий: В первом тайме мы если не доминировали, то точно были острее ЦСКА

Главный тренер «Рубина»прокомментировал ничью с(1:1) в товарищеском матче.

«Это была заключительная игра для основного состава. Если мы сокрушались, что не смогли сыграть на прошлом тренировочном сборе с "Сочи", то на этом сборе сыграли с "Крыльями Советов", "Динамо", ЦСКА.

Причем и для "Динамо", и для основного состава ЦСКА это были заключительные встречи подготовки, то есть максимально серьезные с максимально основным составом. Очень хорошие спарринги.

Никогда не получается все, что хотели. Но в целом качественный матч. Особенно в первом тайме — мы создали большее количество моментов. Если не доминировали, то точно были острее.

Во втором тайме соперник сделал замены, у них длиннее скамейка, и чуть перехватили инициативу.

Но все равно не проваливались, было большое количество контратакующих действий. Хорошо, что сравняли счет.

Игровая часть сборов для основного состава завершена. Посмотрим, как наша подготовка скажется в сезоне», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

20 февраля «Рубин» также встретится с казахстанской «Астаной». А москвичи завтра, 21 февраля, сыграют против «Текстильщиков».