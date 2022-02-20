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    Слуцкий: В первом тайме мы если не доминировали, то точно были острее ЦСКА

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в товарищеском матче.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Это была заключительная игра для основного состава. Если мы сокрушались, что не смогли сыграть на прошлом тренировочном сборе с "Сочи", то на этом сборе сыграли с "Крыльями Советов", "Динамо", ЦСКА.

    Причем и для "Динамо", и для основного состава ЦСКА это были заключительные встречи подготовки, то есть максимально серьезные с максимально основным составом. Очень хорошие спарринги.

    Никогда не получается все, что хотели. Но в целом качественный матч. Особенно в первом тайме — мы создали большее количество моментов. Если не доминировали, то точно были острее.

    Во втором тайме соперник сделал замены, у них длиннее скамейка, и чуть перехватили инициативу.

    Но все равно не проваливались, было большое количество контратакующих действий. Хорошо, что сравняли счет.

    Игровая часть сборов для основного состава завершена. Посмотрим, как наша подготовка скажется в сезоне», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

    20 февраля «Рубин» также встретится с казахстанской «Астаной». А москвичи завтра, 21 февраля, сыграют против «Текстильщиков».

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