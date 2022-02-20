начнут матч в 17:00 во французской Лиге 1, 20.02.2022.

Последний матч между собой: «Труа» — «Ренн» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ренн» — «Труа». Коэффициент ставки — 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Ренн»).

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