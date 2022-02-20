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    Ренн — Труа. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.02.2022 в 17:00 начнется матч во французской Лиге 1 Ренн — Труа

    Футбол Лига 1 Ренн Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Ренн и Труа начнут матч в 17:00 во французской Лиге 1, 20.02.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Труа» — «Ренн» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ренн» — «Труа». Коэффициент ставки — 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Ренн»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ренн — Труа.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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