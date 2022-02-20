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    «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в товарищеском матче

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    ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в товарищеском матче на тренировочном сборе в испанской Марбелье.

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    В составе краснодарской команды забитыми мячами отметились Эрик Ботхейм и Виктор Классон.

    Голы ростовчан на счету Максима Осипенко и Дмитрия Полоза.

    Товарищеские матчи. Клубы
    «Краснодар» — «Ростов» — 2:2 (2:1)
    Голы: Ботхейм, 15 (1:0). Классон, 24 (2:0). Осипенко, 30 (2:1). Полоз, 59 — с пенальти (2:2)«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Крыховяк, Якимов (Кривцов, 82), Вандерсон Масиэл, Сперцян, Черников (Ионов, 82), Классон (Ильин, 88), Ботхейм«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Сильянов, Баштуш (Мелехин, 53), Терентьев (Фольмер, 73), Глебов, Байрамян (Альмквист, 61), Хасимото (Кнудсен, 61), Гигович (Селява, 73), Соу (Комличенко, 61), Полоз (Мельников, 73)Предупреждения: Мелехин, 68. Комличенко, 71

    27 февраля «Краснодар» примет «Локомотив» в игре 19-го тура РПЛ. В тот же день «Ростов» дома сыграет с «Крыльями Советов».

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