Карраскаль — об удалении в матче с «Рубином»: Не дают получить удовольствие от игры и добрать кондиции

Полузащитник ЦСКАподелился эмоциями после дебюта в составе московского клуба.

Футболист вышел в основном составе в товарищеском матче против «Рубина» (1:1), но был удален еще в первом тайме за две желтые карточки.

«Я в хороших кондициях, потому что провел за "Ривер Плейт" всю предсезонку. Никаких проблем в этом плане у меня нет.

Удаление? На самом деле, я с таким никогда не сталкивался. Товарищеский матч, первый тайм, и так судят... Удаляют игрока, не дают получить удовольствие от игры и добрать кондиции. Там был обычный подкат.

Учитывая опыт игры в украинском чемпионате, определенные слова на поле я очень хорошо понимаю», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.