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    Карраскаль — об удалении в матче с «Рубином»: Не дают получить удовольствие от игры и добрать кондиции

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    Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился эмоциями после дебюта в составе московского клуба.

    Хорхе Карраскаль
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    Хорхе Карраскаль

    Футболист вышел в основном составе в товарищеском матче против «Рубина» (1:1), но был удален еще в первом тайме за две желтые карточки.

    «Я в хороших кондициях, потому что провел за "Ривер Плейт" всю предсезонку. Никаких проблем в этом плане у меня нет.

    Удаление? На самом деле, я с таким никогда не сталкивался. Товарищеский матч, первый тайм, и так судят... Удаляют игрока, не дают получить удовольствие от игры и добрать кондиции. Там был обычный подкат.

    Учитывая опыт игры в украинском чемпионате, определенные слова на поле я очень хорошо понимаю», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.

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