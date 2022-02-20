В 20:00 20.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Сассуоло» — «Интер» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Сассуоло» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Интер»).

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