В 14:30 20.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Аталанта» — «Фиорентина» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фиорентина» — «Аталанта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фиорентина»).

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