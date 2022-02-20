начнут матч в 16:00 в чемпионате Турции по футболу, 20.02.2022.

Последний матч между собой: «Сивасспор» — «Фатих Карагюмрюк» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Сивасспор»).

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