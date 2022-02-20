ЦСКА упустил победу над «Рубином»

Счет в матче открыли армейцы — на 17-й минуте отличился Игорь Дивеев. На 88-й минуте казанцы ушли от поражения благодаря голу Сеада Хакшабановича.
Добавим, что новичок армейцев колумбиец Хорхе Карраскаль неудачно провел встречу, получив за 33 минуты две желтые карточки. По договоренности вместо него на поле вышел нападающий Чидера Энджуке.
20 февраля «Рубин» также встретится с казахстанской «Астаной». А ЦСКА 21 февраля, сыграет против «Текстильщиков».
В еще одном матче дня «Уфа» одержала победу над каланинградской «Балтикой» — 2:1.
В составе башкирского клуба дубль оформил Гамид Агаларов, отличившийся с пенальти на 46-й минуте и с игры на 82-й минуте. За клуб ФНЛ гол забил Артём Максименко (62-я минута).
Отметим, что матч прошел в закрытом режиме.