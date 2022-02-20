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    ЦСКА упустил победу над «Рубином»

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    Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1) в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах.

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    Счет в матче открыли армейцы — на 17-й минуте отличился Игорь Дивеев. На 88-й минуте казанцы ушли от поражения благодаря голу Сеада Хакшабановича.

    Добавим, что новичок армейцев колумбиец Хорхе Карраскаль неудачно провел встречу, получив за 33 минуты две желтые карточки. По договоренности вместо него на поле вышел нападающий Чидера Энджуке.

    Товарищеский матч
    ЦСКА — «Рубин» (Казань) — 1:1 (1:0)
    Голы: Дивеев, 18 (1:0). Хакшабанович, 88 (1:1)ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Щенников (Магнуссон, 46), Карраскаль (Эджуке, 34), Мухин (Зайнутдинов, 46), Бийол, Обляков, Юсуф Языджи (Дзагоев, 46), Медина (Ахметов, 46), Заболотный (Яковлев, 46)«Рубин»: Дюпин, Уремович (Тесленко, 60), Лисакович (Онугха, 60), Дрейер, Тальби, Ломовицкий, Мусаев, Самошников, Кучаев (Апшацев, 71), Кварацхелия (Кузнецов, 73), ХакшабановичПредупреждения: Уремович, 16. Карраскаль, 28. Мусаев, 53Удаление: Карраскаль, 33

    20 февраля «Рубин» также встретится с казахстанской «Астаной». А ЦСКА 21 февраля, сыграет против «Текстильщиков».

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    В еще одном матче дня «Уфа» одержала победу над каланинградской «Балтикой» — 2:1.

    В составе башкирского клуба дубль оформил Гамид Агаларов, отличившийся с пенальти на 46-й минуте и с игры на 82-й минуте. За клуб ФНЛ гол забил Артём Максименко (62-я минута).

    Отметим, что матч прошел в закрытом режиме.

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