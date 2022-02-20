В 19:30 20.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Боруссия М» — «Боруссия Д» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия Д» — «Боруссия М». Коэффициент ставки — 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Боруссия М»).

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