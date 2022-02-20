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    Бетис — Мальорка. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.02.2022 в 20:30 начнется матч в чемпионате Испании по футболу Бетис — Мальорка

    Футбол Примера (Ла Лига) Бетис Мальорка Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:30 20.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Бетис — Мальорка в чемпионате Испании по футболу.

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    Последний матч между собой: «Мальорка» — «Бетис» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бетис» — «Мальорка». Коэффициент ставки — 2.12.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бетис»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бетис — Мальорка.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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