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    Березуцкий: Карраскаль понимает футбол, техничный, может обыграть

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    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги товарищеского матча против «Рубина» (1:1).

    Алексей Березуцкий
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    Алексей Березуцкий

    Новичок армейцев колумбиец Хорхе Карраскаль неудачно провел встречу, получив за 33 минуты две желтые карточки. По договоренности вместо него на поле вышел нападающий Чидера Энджуке.

    «В первом тайме "Рубин", скорее всего, имел преимущество, во втором уже мы играли гораздо лучше. Хороший спарринг перед возобновлением сезона.

    Было запланировано, что в первом тайме или во втором играть будут все, так как нас не очень много получилось сегодня.

    Карраскаль понимает футбол, техничный, может обыграть. В общем, игрок атакующей тройки или четверки — в зависимости от схемы.

    Удаление — не знаю, было или нет. Это товарищеский матч, судья зачем-то решил дать две желтые. Совершенно нет смысла об этом говорить.

    Вместо него вышел Чиди, на всех товарищеских матчах перед началом обговариваются правила. Удаленный игрок может быть заменен, можно делать обратные замены — это обычная практика на сборах», — цитирует тренера сайт ЦСКА.

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