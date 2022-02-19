В 15:30 19.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Ньюкасл» — «Вест Хэм» 2:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Ньюкасл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вест Хэм»).

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