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    Реал Мадрид — Алавес. Смотреть онлайн в прямом эфире

    19.02.2022 в 23:00 начнется матч в чемпионате Испании по футболу Реал Мадрид — Алавес

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    Реал Мадрид и Алавес начнут матч в 23:00 в чемпионате Испании по футболу, 19.02.2022.

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    Последний матч между собой: «Алавес» — «Реал Мадрид» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Алавес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Реал Мадрид»).

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