В 23:00 19.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Нант» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нант» — «ПСЖ». Коэффициент ставки — 2.78 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Нант»).

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