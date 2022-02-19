«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:3, обзор голов

Счет в матче был открыт на 4-й минуте матча. «Тоттенхэм» убежал в контратаку, Кейн вывел Сона на отличную позицию, тот ворвался в штрафную и выполнил передачу на Кулушевски, выводя его на пустые ворота. Деян чётко использовал этот шанс.
На 33-й минуте «Сити» отыгрался. Стерлинг навесил слева в штрафную, Льорис на выходе пытался опередить де Брёйне, но чуть не столкнулся с Дайером и не удержал мяч. Снаряд отскочил в центр штрафной, где Гюндоган успел первым и ударом в касание вколотил его в правый угол.
На 59-й минуте Сон в контратаке убежал по флангу и вырезал передачу в штрафную хозяев на Кейна, который выскочил из-за защитников и в прыжке вколотил ногой мяч в сетку.
На первой добавленной минут в ворота «Тоттенхэма» был назначен пенальти — Силва пробил под штангу после навеса Де Брёйне, а мяч попал в руку Ромеро. Рияд Марез с «точки» нанёс мощный удар под самую перекладину.
А на пятой добавленной минуте Кулушевски догнал мяч у правого углового флажка после подачи из глубины поля, обработал его и выполнил навес к дальней штанге, где Кейну удалось перепрыгнуть Лапорта и головой вколотить мяч в сетку.
«Тоттенхэм» набрал 39 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ.
«Сити» с 63 очками остался лидером чемпионата, однако к нему вплотную может подобраться «Ливерпуль», отстающий на шесть очков и имеющий одну игру в запасе.