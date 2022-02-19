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    «Тоттенхэм» вырвал победу у «Ман Сити» в компенсированное время

    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:3, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал выездную победу над «Манчестер Сити» (3:2) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 4-й минуте матча. «Тоттенхэм» убежал в контратаку, Кейн вывел Сона на отличную позицию, тот ворвался в штрафную и выполнил передачу на Кулушевски, выводя его на пустые ворота. Деян чётко использовал этот шанс.

    На 33-й минуте «Сити» отыгрался. Стерлинг навесил слева в штрафную, Льорис на выходе пытался опередить де Брёйне, но чуть не столкнулся с Дайером и не удержал мяч. Снаряд отскочил в центр штрафной, где Гюндоган успел первым и ударом в касание вколотил его в правый угол.

    На 59-й минуте Сон в контратаке убежал по флангу и вырезал передачу в штрафную хозяев на Кейна, который выскочил из-за защитников и в прыжке вколотил ногой мяч в сетку.

    На первой добавленной минут в ворота «Тоттенхэма» был назначен пенальти — Силва пробил под штангу после навеса Де Брёйне, а мяч попал в руку Ромеро. Рияд Марез с «точки» нанёс мощный удар под самую перекладину.

    А на пятой добавленной минуте Кулушевски догнал мяч у правого углового флажка после подачи из глубины поля, обработал его и выполнил навес к дальней штанге, где Кейну удалось перепрыгнуть Лапорта и головой вколотить мяч в сетку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:3
    Голы: 0:1 Деян Кулушевски (4'), 1:1 Илкай Гюндоган (33'), 1:2 Гарри Кейн (59'), 2:2 Рияд Марез (пенальти) (90 + 2'), 2:3 Гарри Кейн (90 + 5') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Филип Фоден, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг (Рияд Марез, 68') Тоттенхэм: Гарри Кейн, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 80'), Деян Кулушевски, Райан Сесеньон (Давинсон Санчес, 90'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Родриго Бентанкур, Emerson Royal (Мэтт Доэрти, 83'), Бен Дэвис, Эрик Дайер, Кристиан Ромеро, Уго Льорис Предупреждения: Пьер-Эмиль Хёйбьерг (64'), Кристиан Ромеро (76'), Уго Льорис (80')

    «Тоттенхэм» набрал 39 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Сити» с 63 очками остался лидером чемпионата, однако к нему вплотную может подобраться «Ливерпуль», отстающий на шесть очков и имеющий одну игру в запасе.

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