начнут матч в 20:30 в Ла Лиге, 19.02.2022.

Последний матч между собой: «Хетафе» — «Кадис» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Хетафе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Хетафе»).

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