Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» Дортмунд расплачивается за свои ошибки«Боруссия» Дортмунд нуждается в перезагрузке
  • 11:12
    • Большунов выиграл сокращенный марафон на Олимпиаде в Пекине
  • 15:34
    • «Крылья Советов» арендовали защитника «Сочи»
  • 15:26
    • Норвегия досрочно победила в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине
  • 14:51
    • Хорхе Карраскаль прокомментировал переход в ЦСКА
  • 14:43
    • Источник: ЦСКА договорился об аренде полузащитника «Эвертона»
    Все новости спорта

    «Челси» обсудит трансфер Милитао с его агентами

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Челси Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Трансферы
    Защитник «Реала» Эдер Милитао может продолжить карьеру в «Челси». Об этом сообщает Marca.

    Эдер Милитао
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдер Милитао

    По информации источника, больше всех в трансфере защитника заинтересованы англичане. Лондонский клуб договорился о встрече с представителями 24-летнего игрока, которая состоится в ближайшее время.

    24-летний Милитао входит в сферу интересов лондонской команды с 2019 года, но тогда бразильский защитник «Порту» выбрал местом продолжения карьеры «Реал», а не «Челси».

    Теперь английский клуб рассматривает Милитао в качестве возможной замены для Кристенсена и Рюдигера, однако сам Милитао не хочет покидать «Реал».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ман Сити» взять реванш у «Тоттенхэма»?
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Продолжится ли победная серия «Челси»?
  • «Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Канарейки» не избегут очередного разгрома
  • «Ливерпуль» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Питтсбург — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры