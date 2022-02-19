В 18:00 19.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Брайтон энд Хоув Альбион — Бёрнли.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам