Спаллетти: «Наполи» доказал, что может играть с «Барселоной» на равных

Главный тренер «Наполи»поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Барселоны» (1:1).

«Думаю, в первом тайме мы доказали, что можем играть с "Барселоной" на равных. Они контролировали инициативу после перерыва, но это поправимо. То, что мы делали в первом тайме, мы может делать на протяжении всего матча.

При всем уважении, скажу, что "Барселона" заслужила ничью, но пенальти в наши ворота не было. Мяч не меняет направление. Он коснулся не кончиков пальцев, а мизинца. Рука также оказалась в довольно естественном положении.

Либо защитники должны все время держать руки за спиной, что ограничивает движения при беге, либо я не знаю, что они должны делать. Как я уже сказал, "Барселона" заслужила сравнять счет, но это был не пенальти», — приводит слова Сплалетти Football Italia.

Ответный матч состоится в Неаполе 24 февраля.