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    ЦСКА объявил об аренде хавбека аргентинского «Ривер Плейта»

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    Московский ЦСКА официально объявил о переходе колумбийского хавбека Хорхе Карраскаля.

    Хорхе Карраскаль
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    Хорхе Карраскаль

    24-летний футболист арендован у «Ривер Плейт» до окончания сезона-2021/22. Соглашение включает опцию выкупа полузащитника.

    Отмечается, что Карраскаль прошел медосмотр и уже прибыл в расположение команды на сборе в Кампоаморе.

    В прошлом сезоне колумбиец провел за «Ривер Плейт» 21 матч, забил три гола и отдал три результативные передачи.

    В составе молодежной сборной Карраскаль провел семь матчей, в которых отличился трижды.

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