ЦСКА объявил об аренде хавбека аргентинского «Ривер Плейта»

Хорхе Карраскаль Фото: ЦСКА
24-летний футболист арендован у «Ривер Плейт» до окончания сезона-2021/22. Соглашение включает опцию выкупа полузащитника.
Отмечается, что Карраскаль прошел медосмотр и уже прибыл в расположение команды на сборе в Кампоаморе.
В прошлом сезоне колумбиец провел за «Ривер Плейт» 21 матч, забил три гола и отдал три результативные передачи.
В составе молодежной сборной Карраскаль провел семь матчей, в которых отличился трижды.
Хорхе, ты дома! 🔴🔵#ЦСКА и Ривер Плейт завершили оформление перехода колумбийского полузащитника на правах аренды до окончания сезона-2021/22https://t.co/ZCbolOw7Qv pic.twitter.com/9eS1QazoJ5— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 18, 2022