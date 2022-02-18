ЦСКА объявил об аренде хавбека аргентинского «Ривер Плейта»

Московскийофициально объявил о переходе колумбийского хавбека

24-летний футболист арендован у «Ривер Плейт» до окончания сезона-2021/22. Соглашение включает опцию выкупа полузащитника.

Отмечается, что Карраскаль прошел медосмотр и уже прибыл в расположение команды на сборе в Кампоаморе.

В прошлом сезоне колумбиец провел за «Ривер Плейт» 21 матч, забил три гола и отдал три результативные передачи.

В составе молодежной сборной Карраскаль провел семь матчей, в которых отличился трижды.