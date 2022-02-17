начнут матч в 20:45 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, 17.02.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Бетис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Зенит»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Зенит — Бетис.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам