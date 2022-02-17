Ван Дейк: «Ливерпуль» все-таки нашел уязвимое место у «Интера»

Защитник «Ливерпуля»прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Безусловно, мы провели очень тяжелую игру. "Интер" — классный соперник, стабильный, очень сложно взломать его оборону. Еще и атмосфера на стадионе была просто невероятной — мне очень понравилось играть в таких условиях.

Исход поединка решил качественный розыгрыш стандартных положений. Очевидно, что это один из наилучших компонентов в нашей игре. Надеюсь, что и в дальнейшем мы сможем использовать его с пользой для себя. В целом, солидное выступление "Ливерпуля", после которого мы увозим домой необходимый результат.

По ходу игры мы опробовали различные варианты тактик. С большинством из них соперники без проблем справлялись, но мы все равно нашли их уязвимое место. Победить было очень трудно, но мы все-таки пришли к своей цели. Это полностью заслуженный нами успех, который стал возможен только благодаря тяжелой работе. В домашнем матче легче точно не будет.

Нас готовили к тому, что мы можем попасть под жесткий прессинг, потому что соперник — опытная команда, а вообще мы играем в Лиге чемпионов. Одним из посылов Клоппа перед игрой был следующий: "Вы должны быть готовы к тому, чтобы страдать и выполнять тяжелую работу". Как мне кажется, с этим мы справились. Очень хороший матч для нас, и, к тому же, сухой», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча пройдет 8 марта в Ливерпуле на «Энфилде».