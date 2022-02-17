Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Широкий шаг к четвертьфиналу. «Ливерпуль» в Милане на классе справился с «Интером»
  • 09:28
    • Канадские хоккеистки выиграли олимпийский турнир в Пекине
  • 06:58
    • Прерванный МЧМ по хоккею пройдет в августе в Канаде
  • 00:52
    • «Ливерпуль» обыграл «Интер» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
  • 00:51
    • «Бавария» спаслась от поражения в матче с «Зальцбургом»
  • 23:02
    • «Атлетико» проиграл аутсайдеру Примеры
    Все новости спорта

    Ван Дейк: «Ливерпуль» все-таки нашел уязвимое место у «Интера»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Ливерпуль Футбол Италии Интер
    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Вирджил ван Дейк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вирджил ван Дейк

    «Безусловно, мы провели очень тяжелую игру. "Интер" — классный соперник, стабильный, очень сложно взломать его оборону. Еще и атмосфера на стадионе была просто невероятной — мне очень понравилось играть в таких условиях.

    Исход поединка решил качественный розыгрыш стандартных положений. Очевидно, что это один из наилучших компонентов в нашей игре. Надеюсь, что и в дальнейшем мы сможем использовать его с пользой для себя. В целом, солидное выступление "Ливерпуля", после которого мы увозим домой необходимый результат.

    По ходу игры мы опробовали различные варианты тактик. С большинством из них соперники без проблем справлялись, но мы все равно нашли их уязвимое место. Победить было очень трудно, но мы все-таки пришли к своей цели. Это полностью заслуженный нами успех, который стал возможен только благодаря тяжелой работе. В домашнем матче легче точно не будет.

    Нас готовили к тому, что мы можем попасть под жесткий прессинг, потому что соперник — опытная команда, а вообще мы играем в Лиге чемпионов. Одним из посылов Клоппа перед игрой был следующий: "Вы должны быть готовы к тому, чтобы страдать и выполнять тяжелую работу". Как мне кажется, с этим мы справились. Очень хороший матч для нас, и, к тому же, сухой», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

    Ответная встреча пройдет 8 марта в Ливерпуле на «Энфилде».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» уверенно выиграет у «Бетиса» на своем поле?
  • «Зенит» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Наполи» обыграет «Барсу» на «Камп Ноу»?
  • «Барселона» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • На «Велодроме» забьют все!
  • «Марсель» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.15
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шериф — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.79
  • Прогноз на матч Лилль — Метц
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.64
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 16:10
    •  2.13
  • Прогноз на матч Финляндия — Словакия
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры