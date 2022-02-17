Спаллетти: «Наполи» не собираемся использовать какую-то особую тактику в игре с «Барселоной»

Главный тренер «Наполи»поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы должны всегда стараться быть собой. У нас есть сильные стороны и качества, необходимые для того, чтобы показывать качественную игру. Мы выходим на поле, чтобы побеждать. Если мы хотим выиграть турнир и подарить трофей городу, то должны быть готовы к любому сопернику. Не мы решаем, с кем и когда играть.

Мы покажем свою игру и не собираемся использовать какую-то особую тактику из-за того, что играем с "Барселоной". Постараемся сыграть так, как умеем. Понимаем, что временами придется обороняться, но будут и моменты, когда мы будем пытаться пользоваться свободными зонами», — цитирует Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Матч «Барселоны» с «Наполи» состоится 17 февраля на стадионе «Камп Ноу». С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.