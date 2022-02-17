Шкриньяр: В Лиге чемпионов решающую роль часто играют мелочи

Защитник «Интера»высказался после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В Лиге чемпионов решающую роль часто играют мелочи. Мы создали много моментов, но не забили. Доминировали в некоторых аспектах игры, но в итоге остались ни с чем. Если не забиваешь, то такие команды сразу же тебя наказывают.

Я все равно доволен нашей командой, потому что мы показали, что можем играть на одном уровне с такой командой, как "Ливерпуль". Поедем в Ливерпуль и постараемся изменить ход противостояния, даже если это будет очень трудно. Нам нужно забить. Мы должны забить мяч и стараться», — цитирует защитника пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча пройдет 8 марта в Ливерпуле на «Энфилде».