начнут матч в 20:45 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, 17.02.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шериф» — «Брага». Коэффициент ставки — 1.88 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Брага»).

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