В 23:00 17.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Последний матч между собой: «Севилья» — «Динамо З» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Севилья» — «Динамо З». Коэффициент ставки — 2.14 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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