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    Семак: Новички «Зенита» — хорошее усиление. Но есть сложности с адаптацией

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об адаптации новичков «сине-бело-голубых».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Нехватка игровой практики — важный момент. Конечно, для тренера лучше, когда команда в тонусе. Сложно переносить уровень концентрации, интенсивности с контрольных матчей на официальные. К сожалению, у нас были непростые первые сборы: многие футболисты не смогли принять участие, к нам пришли новички.

    Несмотря на то, что Сергеев подписал контракт раньше, он смог работать в общей группе только со вторых сборов. Естественно, мы не сыграли столько, сколько нужно для получения игровой практики, чтобы встроить новичков в наш стиль.

    Те футболисты, которые провели оба сбора, конечно, готовы лучше. Кто тренировался меньше, готов меньше. Будем соизмерять нагрузку, чтобы подтягивать тех, кто пропустил, и поддерживать тех, кто находится в хорошей форме.

    Считаю, что наши новички стали хорошим усилением для команды. Правда, почти никто из них не отработал два сбора. У каждого футболиста своя история. Смена чемпионата, клуба, у ¬кого-то — смена страны. Есть сложности в адаптации к тренировочному процессу, налаживании взаимодействий. По ходу матчей будем смотреть, адаптировать новичков. Думаю, полезны будут все, и шанс дебютировать у них есть уже в матче с "Бетисом". Может быть, предоставим им разное количество времени» — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита» в предматчевой программе перед игрой с «Бетисом».

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