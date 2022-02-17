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    Сергеев: Приоритет — играть в топ-лиге Европы. Мне нравится «Боруссия»

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    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев признался, что хотел бы в будущем продолжить карьеру в европейском клубе.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Ориентир для меня — Левандовски, Лукаку, Бензема. Ибрагимович в 40 лет не перестает удивлять.

    Главное, чтобы здоровье не подвело и как можно дольше играть.

    Я тоже из КФК прорвался в премьер-лигу, поэтому Ваня Ломаев меня сравнил с Джейми Варди. Приятно, что он говорит так. Но мне главное — не останавливаться, а теперь зарекомендовать себя на уровне РПЛ. Кстати, читал биографию Варди, интересная история.

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    • Мечтаю играть за дортмундскую "Боруссию"? Не то что мечтаю. Приоритет есть — играть в топ-лиге Европы. "Боруссия" мне просто нравится, смотрю ее игры. У Дортмунда молодая команда, топ-форварды там раскрываются», — приводит слова Сергеева «Спорт-Экспресс».

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