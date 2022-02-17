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    «Динамо» упустило победу над «Аланией»

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    В товарищеском матче на зимних сборах встречались московское «Динамо» и «Алания». Матч завершился вничью — 2:2.

    Саба Сазонов
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    Саба Сазонов

    Счёт в матче на седьмой минуте открыл полузащитник московской команды Денис Макаров. На 75-й минуте «Алания» сравняла счёт: отличился Батраз Хадарцев. На 82-й минуте Саба Сазонов вновь вывел «Динамо» вперёд, но Даниил Григорьев на 87-й минуте матча сравнял счёт и установил итог матча — ничья 2:2.

    26 февраля «Динамо» в первом официальном матче в 2022 году встретится с подмосковными «Химками» в гостях. Матч пройдёт в рамках Российской Премьер-Лиги.

    Первый официальный матч «Алании» состоится 2 марта: команда Спартака Гогниева сыграет с тульским «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка России.

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